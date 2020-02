Coronavirus, Emiliano rassicura i pugliesi. In Italia 60 contagiati

“CORONAVIRUS, ECCO GLI AGGIORNAMENTI

Non ci sono casi in Puglia. Le nostre unità sanitarie stanno monitorando la situazione con altissima attenzione e professionalità.

❌ COSA NON SI DEVE FARE: non bisogna creare panico e allarmismo e soprattutto diffondere notizie false.

✅ COSA SI DEVE FARE: ascoltare solo fonti ufficiali e seguire le 10 regole di comportamento che trovate nella infografica allegata.

Io vi terrò sempre aggiornati”

Sono le parole rilasciate poco fa da Michele Emiliano.

Salgono a 60 i contagiati in Italia: 47 in Lombardia, 12 in Veneto ed 1 in Piemonte.