Coronavirus: comunicato stampa del Comune di Manfredonia a firma della Commissione Straordinaria

Si rende noto che anche nell’attuale fase di emergenza da COVID-19 è attivo il Servizio Sociale Professionale del Comune di Manfredonia, raggiungibile attraverso i seguenti canali: Tel. 0884/519688-519644 dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il Martedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 oppure attraverso posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it

Le persone in condizione di fragilità socio-economica, anche a causa della situazione emergenziale in atto, potranno rivolgersi al predetto Servizio per attività di consulenza e valutazione delle modalità di sostegno più opportune ed adeguate.

La Commissione Straordinaria (Piscitelli – Crea – Soloperto)