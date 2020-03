Coronavirus, a Foggia servono urgentemente vestiti per pazienti affetti da Covid-19

Emergenza Coronavirus. A Foggia presso le Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria servono urgentemente vestiti (pigiami, intimo, calze, ecc.) per Pazienti affetti da COVID-19.

Appello a Foggia per la ricerca di vestiario (pigiami, intimo, calze, ecc.) per Pazienti affetti da Coronavirus. A lanciarlo è stato ieri tramite i social Anna Carretta, medico specialista dell’Unità Operativa di Malattie Infettive presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria dauna.

Ecco il messaggio.

“Buona sera sono Anna Carretta medico nel reparto di Malattie Infettive di Foggia, è un momento difficile per tutti ma per noi operatori e i nostri pazienti di più!!! Chiedo se è possibile indumenti per i nostri pazienti ( pigiami, biancheria intima, calzini, asciugarmi di carta, sapone liquido, dentifrici, spazzolini, scottex e fazzoletti di carta) , i nostri pazienti vengono a ricovero senza nulla per motivi di contaminazione, e non hanno nulla!!! I parenti sono sempre in quarantena e non possono aiutarli! Preferiamo indumenti nuovi a basso costo, visto che poi vengono buttati nei rifiuti speciali. Grazie a loro nome e da tutto il personale del mio reparto. Stanno organizzando una raccolta con la Caritas. Su Foggia questa è la situazione”.