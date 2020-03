Coronavirus, 2.795 nuovi contagi. I decessi sono 1.441

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha riferito che sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto quota 21.157. In particolare sono 1.966 le persone guarite su tutto il territorio, 527 in più rispetto a venerdì.