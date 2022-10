Coppa Italia Eccellenza, Manfredonia in un quadrangolare eliminatorio

EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA

Stagione Sportiva 2022/2023 (Fase Regionale)

SOCIETÀ ESCLUSA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della delibera adottata dal Giudice Sportivo Territoriale in data 25/10/2022, maturati i tempi dell’eventuale ricorso al secondo

grado, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 11 del regolamento della Coppa Italia

Dilettanti Eccellenza – Fase Regionale, pubblicato sul C.U. n° 18 del 10.08.2022 esclude la Società A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 di Massafra (Ta) dalla Coppa Italia Dilettanti Eccellenza – Fase Regionale

Per effetto dei risultati sportivi conseguiti nella Prima Fase, le sotto indicate Società si sono qualificate per la “Terza Fase”

le cui gare riferite al quadrangolare eliminatorio e al triangolare eliminatorio si svolgeranno Giovedì 3 Novembre 2022:



➢ SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932

➢ A.S.D. CANOSA

➢ A.S.D. UNIONE SPORTIVA MOLA

➢ A.S.D. POLIMNIA CALCIO

➢ U.G. MANDURIA SPORT

➢ GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD

➢ A.S.D. A. TOMA MAGLIE



Quadrangolare eliminatorio

Accoppiamento “A”

➢ SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932

➢ A.S.D. CANOSA

Gara di Giovedì 3 Novembre 2022 (andata) inizio ore 14.30

() MANFREDONIA CALCIO 1932 – CANOSA Campo Comun. “Nuovo”- e.a. di Monte Sant’Angelo () l’ordine di svolgimento è stato così determinato mediante sorteggio effettuato dalla La Corte Sportiva di Appello

Territoriale

Accoppiamento “B”

➢ A.S.D. UNIONE SPORTIVA MOLA

➢ A.S.D. POLIMNIA CALCIO

Gara di Giovedì 3 Novembre 2022 (andata) inizio ore 14.30

() UNIONE SPORTIVA MOLA – POLIMNIA CALCIO Campo Comunale “dell’Amicizia” e.a. di Capurso () l’ordine di svolgimento è stato così determinato mediante sorteggio effettuato dalla La Corte Sportiva di Appello

Territoriale



Triangolare eliminatorio

➢ U.G. MANDURIA SPORT

➢ GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD

➢ A.S.D. A. TOMA MAGLIE

Gara di Giovedì 3 Novembre 2022 (1^ giornata) inizio ore 14,30

(*) MANDURIA SPORT – A. TOMA MAGLIE

riposa: GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD

Stadio Comunale “N. Dimitri” di Manduria

