Coppa Italia di Serie C, il Foggia parte contro la Paganese

Sarà la Paganese la prima avversaria del Foggia per la stagione 2021/2022.

La Lega Pro ha definito gli accoppiamenti per la Coppa Italia di Lega. Nel primo turno la formazione rossonera affronterà gli azzurro stellati allo Zaccheria il 21 agosto. Il confronto sarà ad eliminazione diretta: in caso di parità si procederà ai tempi supplementari a cui seguiranno, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore.

In caso di superamento del turno il Foggia affronterà la vincente della gara Juve Stabia-Messina mercoledì 15 settembre.