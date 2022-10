Cookies al limone: la ricetta di ghiotte_emozioni.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

200 g. Burro a temperatura ambiente

200 g. Zucchero

2 Uova

2 limoni (buccia grattugiata + succo di 1 limone)

1 Fialetta aroma al limone

430 g. Farina 0

1 Bustina lievito

1 Cucchiaino raso bicarbonato

PROCEDIMENTO

Montare burro e zucchero fino ad ottenere una crema morbida ed omogenea.

Aggiungere le uova, la buccia grattugiata di 2 limoni, il succo filtrato di un limone e l’aroma al limone.

Continuare a lavorare.

Aggiungere la farina, tutta insieme, il lievito e il bicarbonato e lavorare ancora per qualche minuto.

Formare 15 palline e porle ben distanziate, perchè in cottura si dilateranno, su una teglia ricoperta di carta forno (l’impasto risulterà molto morbido per cui, per dare forma ai biscotti più agevolmente, ci si potrà aiutare ungendo le mani di burro).

Trasferire i biscotti in frigorifero per un’ora (o nel congelatore 30 minuti).

Cuocere a 170° in forno statico preriscaldato per circa 20 minuti.

Sfornare e lasciar raffreddare.

Hai realizzato questa ricetta?

Tagga @ilsipontino e @todofood.it su Instagram e usa l’hashtag #TodoFood

Hai realizzato questa ricetta?

Like us on Facebook