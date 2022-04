Convocazione del Consiglio Comunale per venerdì 8 aprile 2022 ore 16:00

Informo le SS.LL. che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 33, 34 e 35 del vigente Regolamento, il Consiglio Comunale è riunito in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per venerdì 8 aprile 2022 alle ore 16:00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazione del Presidente; Comunicazioni del Sindaco; Approvazione definitiva linee programmatiche – art. 13 dello Statuto Comunale; Mozione volta ad esprimere la ferma condanna della Città di Manfredonia per l’attacco e invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia; Art. 23 – Dilazioni di pagamento del regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/2002 – Modifica; Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018/2027 – Deliberazione Corte dei Conti n. 185/prsp/2021 – Presa d’atto; Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria tra i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso ai partecipanti è fatto obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento prescritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Giovanna Titta