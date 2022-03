Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria per giovedì 17 marzo 2022 ore 18:30

Il Presidente del Consiglio comunale Giovanna Titta,

vista l’urgenza comunicata dal Sindaco ai sensi dell’art- 35, comma 3 del Regolamento e rappresentata con la richiesta di inserimento all’ordine del giorno dell’apposita mozione, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto comunale, del vigente Regolamento del Consiglio e del D.lgs. n.267/2000, ha convocato l’Assise d’urgenza, in sessione straordinaria, per giovedì 17 marzo alle ore 18.30 presso “Palazzo dei Celestini” per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Presidente Comunicazioni del Sindaco Mozione di contrarietà al deposito Energas presentata dal Sindaco.

Il Consiglio comunale si svolgerà a porte aperte. La partecipazione è estesa anche ai rappresentanti istituzionali del territorio ai vari livelli.

Vista l’emergenza sanitaria in corso, all’ingresso sarà richiesta l’esibizione del Green Pass e sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento tra i partecipanti. In ogni caso l’accesso del pubblico alla Sala non potrà superare il numero massimo di 30 persone. Sarà garantito l’ingresso in termini di priorità di arrivo.