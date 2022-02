Convenzione tra Unifg e Confindustria Foggia: la firma il 22 febbraio

Martedì 22 febbraio, alle ore 12.30 presso la Sala Consiglio del Rettorato dell’Università di Foggia (via Gramsci 89 – sesto piano) ci sarà la firma della Convenzione Quadro tra l’Università di Foggia e Confindustria Foggia.

L’evento vedrà protagonisti il Magnifico Rettore prof. Pierpaolo Limone, il Presidente di Giovani Imprenditori Confindustria, dott. Rocco Salatto, il Presidente di Confindustria Foggia, dott. Giancarlo Dimauro, la prof.ssa Roberta Sisto, Professore Ordinario di Economia e Politica Agraria e Presidente della Commissione Tirocini del DEMET ed il Prof. Antonio Corvino, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Management Internazionale (LM-77).

Nell’ambito di questa collaborazione è da collocarsi la sfida dei LABO che il DEMET sta organizzando a beneficio dei propri studenti e, allo stesso tempo, degli imprenditori associati a Confindustria.

“L’evento rappresenta un importante momento di incontro. Sono molto onorata e lusingata di questa collaborazione con il mondo delle imprese che, oltre a rappresentare un’avvincente opportunità per i nostri studenti e per le imprese associate a Confindustria, rappresenta un’ulteriore occasione in cui l’Ateneo esercita la sua Terza Missione” ha dichiarato la prof.ssa Roberta Sisto. “A questo proposito esprimo un sentito ringraziamento al Presidente di Giovani Imprenditori Confindustria, il dott. Rocco Salatto, che ha fortemente voluto non solo il rinnovo della convenzione stessa, ma anche l’ampliamento della collaborazione già esistente tra le due istituzioni del territorio dauno. Oltre alla possibilità di effettuare le attività di tirocinio e le attività di ricerca per le tesi di laurea e di dottorato, sia presso la sede stessa di Confindustria, sia presso le strutture delle aziende industriali associate, la convenzione si arricchisce delle attività laboratoriali in cui le imprese interverranno in aula”.