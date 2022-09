Convegno “Maxiemergenze”. Tra le novità l’annuncio del Gino Lisa come centro strategico della Protezione Civile Regionale

Si avvicina l’appuntamento del 21 e 22 settembre 2022 a Foggia con il convegno “Maxiemergenze: Scienza e realtà”, il primo convegno nazionale realizzato in Capitanata con una imponente simulazione per formare tutte quelle figure professionali che quotidianamente e con abnegazione operano nel sistema emergenziale.

Ed intanto il dottor Stefano Colelli, Direttore della Struttura Complessa di Centrale Operativa 118 del Policlinico Riuniti di Foggia, nonché promotore e presidente del convegno, anticipa l’intervento extra programma, intorno a metà mattina del 21 settembre, del Direttore Progetti Speciali di Aeroporti di Puglia, il dottor Patrizio Summa, che comunicherà una notizia di grande rilievo per Foggia e per l’intera Capitanata.

A dare qualche anticipazione è lo stesso Summa, il quale spiega che a breve si avrà “il potenziamento dell’Aeroporto di Foggia, destinandolo anche a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni d’interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso”. Per il Gino Lisa è previsto infatti lo sviluppo di un’infrastruttura unica nel suo genere e nella specifica vocazione che è localizzata a Foggia, a presidio di un territorio ad alto rischio sismico, idrogeologico, incendio boschivo e soccorso sanitario, baricentrico rispetto ad altri territori nazionali (Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata) ed internazionali (Croazia, Montenegro, Albania, Grecia, Bosnia Erzegovina,ecc.) caratterizzati dai medesimi rischi per l’incolumità pubblica e che necessitano, pertanto, di un presidio di pronto intervento ben attrezzato.

Dunque, l’aeroporto di Foggia si appresta a decollare in tutti i sensi, riattivandosi a breve come scalo commerciale, ma divenendo anche il quartier generale della Protezione Civile dell’Italia Meridionale e dei Balcani.

Durante il convegno, che ha registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni da parte degli utenti, evidenziando il grande interesse per il tema delle emergenze, si alterneranno quali relatori medici e professionisti impegnati nell’ambito dell’emergenza/urgenza e formatori esperti. Mercoledì 21 settembre, presso la sala convegni di Formedil in via Napoli, dopo i saluti delle autorità alle 8.30, si daranno al via i lavori.

Fiore all’occhiello delle due giornate, una imponente simulazione di maxiemergenza conseguente ad attacco NBCR (nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche) che avrà luogo a partire dalle ore 9.00 di giovedì 22 settembre e si terrà presso lo spazio antistante l’elipista del DEU del policlinico Riuniti. Sarà simulato un attacco da agenti chimici e verranno messe in campo le azioni previste: perimetrazione della zona colpita, allertamento del sistema per evento maggiore/calamità con l’intervento delle squadre tecniche speciali dei vigili del Fuoco, il triage, l’elisoccorso, l’assistenza dei feriti e l’evacuazione.

