Controlli e servizi Anti Covid nel periodo natalizio a Foggia

Controlli e Servizi Anti COVID periodo natalizio

Dal 24 al 27 dicembre 2020

In rapporto al numero ed alla consistenza dei servizi effettuati va registrata una sostanziale tendenza al rispetto delle restrizioni da parte della cittadinanza.

Servizi:

6 unità: Partecipazione ai servizi interforze

Servizi disposti ed effettuati In autonomia, sui vari turni di servizio:

41 unità: Contingentamento aree pedonali

8 unità: Contingentamento mercati alimentari

10 unità: Presidio anti assembramento Quartiere Ferrovia

27 unità: Controllo veicoli in ingresso da altri comuni

8 unità: Controllo viabilità area Drive – Trough tamponi Isituto Zooprofilattico

In data 27 dicembre: 8 unità servizi di viabilità per arrivo vaccini in occasione del Vaccine-Day



Controlli Spostamento persone Controlli veicoli Interventi su segnalazione Controllo esercizi commerciali Verbali violazioni covid Incidenti stradali rilevati 24 dicembre 25 20 4 1 1 1 25 dicembre 16 6 / 2 / / 26 dicembre 8 4 / / 2 2 27 dicembre 12 11 / / / / totale 61 41 4 3 3 3

foto di repertorio