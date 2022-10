Controlli a tappeto ad Orta Nova, operazione interforze

È ancora in corso a Orta Nova (Foggia) una attività interforze di carabinieri, polizia di Stato e finanzieri a contrasto della illegalità. Nel mirino degli inquirenti sono finite persone già note, le cui posizioni sono al vaglio degli inquirenti.

La stretta arriva dopo l’omicidio di Gerardo Tammaro, l’uomo di 56 anni assassinato lo scorso tre ottobre in città. Le indagini sono in corso e i carabinieri hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona ed eseguito nelle ore successive all’omicidio una decina di esami dello stub per individuare chi ha premuto il grilletto.

L’attenzione degli investigatori si sta concentrando sulle due persone con i volti nascosti che, in sella a un grosso scooter, sono fuggite dal luogo del delitto e riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La vittima è il padre di di Mirko Tammaro, il 26enne che si trova in carcere perché reo confesso dell’omicidio di Andrea Gaeta, 20enne di Orta Nova, avvenuto il 3 settembre scorso e scaturito da motivi di gelosia. Il 56enne stava percorrendo a piedi via Salvo D’Acquisto quando è stato raggiunto da sei colpi di pistola. Per l’uomo, che non ha precedenti penali, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.