“Controllare le imprese di Manfredonia che lavorano al Nord”

Cara redazione spero in una vostra pubblicazione di quello che sto per scrivere. Vorrei farei una piccola lamentela per quanto riguarda un impresa di Manfredonia che sta obbligando i nostri familiari a lavorare da tre settimane nella zona dell’alta Emilia senza quasi aver notizie dei figli e parenti e senza protocolli di sicurezza, minacciandoli nel caso di licenziarli e di non comunicare all’Asl il loro rientro. Chiedo gentilmente alle autorità competenti di controllare queste imprese e di salvaguardare i lavoratori. E’ giusto portare avanti l’italia ma è anche giusto che un’impresa pensi alla salute dei lavoratori e dei nostri familiari lontani da casa.

Vi ringrazio

Matteo #andràtuttobene