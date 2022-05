“Contro la guerra – il coraggio di costruire la pace”, presentazione del volume di Papa Francesco

È il libreria dal 14 aprile, il libro di Papa Francesco dal titolo “Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace”, edito da Solferino e Lev.

Il libro sarà oggetto di riflessione da parte di padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e del prof. Michele Illiceto, docente di filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese, martedì 10 maggio, nella Cattedrale di Manfredonia.

Nel suo testo Papa Francesco cita il venerabile don Tonino Bello: “I conflitti e tutte le guerre trovano la loro radice nella dissolvenza dei volti. Quando cancelliamo il volto dell’altro, allora possiamo far crepitare il rumore delle armi” e la commenta così “Quando l’altro, il suo volto come il suo dolore, ce lo teniamo davanti agli occhi, allora non ci è permesso sfregiarne la dignità con la violenza”.

Esiste, dunque, una logica della pace ma illogica, sempre, è la guerra.

*Sulla scia di questo evento, sabato 14 maggio nella Sala Valentino Vailati sarà presentata ai cittadini la possibilità della costituzione di un PUNTO PACE legato all’Associazione Internazionale Pax Christi, di cui è Presidente Nazionale Mons. Giovanni Ricchiuti Vescovo di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti.

Perché non si dica “sono capaci, ma non si impegnano”.

La cittadinanza, e non solo, è invitata a partecipare.