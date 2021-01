Contributo ai disabili gravissimi e non autosufficienti. Gruppo FI: “Che fine hanno fatto le risorse stanziate?”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta.



“I soldi, almeno su carta, ci sono e sono stanziati, ma nemmeno un euro è arrivato nelle tasche di moltissimi aventi diritto: si tratta del contributo straordinario ai disabili gravissimi e non autosufficienti.

Lo scorso dicembre, per rispondere all’insufficienza delle risorse, la Giunta regionale ha annunciato lo stanziamento di 27 milioni di euro per il contributo Covid in questione, ma, ad oggi, sono tantissimi i cittadini che denunciano di non aver ricevuto nulla.



Eppure, è da maggio che è stata avviata, sulla piattaforma Puglia Sociale, la procedura per l’accertamento degli aventi diritto e, dunque, per la concreta erogazione delle somme.



Non solo: alle persone che hanno chiesto informazioni sullo stato della loro pratica non è stata fornita alcuna indicazione.



Non possiamo, quindi, che appellarci alla sensibilità del governo regionale perché ci sono tanti cittadini disabili con le loro famiglie che attendono il contributo. Chiederemo conto sulle ragioni del ritardo e su che fine abbiano fatto questi fondi in un’interrogazione che depositeremo nelle prossime ore”./comunicato