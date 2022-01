Contributi canoni di locazione anno 2020

A partire dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022 sarà possibile presentare domanda per la concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione – anno 2020.

I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando pubblicato all’albo on-line

I moduli di domanda possono essere scaricati o ritirati in formato cartaceo presso:

l’Ufficio Servizi Sociali sito in via San Lorenzo, n. 47, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, nel rispetto delle misure anti-COVID vigenti.

Al fine di evitare assembramenti presso l’Ufficio, le domande con l’indicazione di tutti i dati richiesti, complete di tutta la documentazione e debitamente firmate, dovranno essere consegnate direttamente all’addetto alla ricezione, per cui non sarà possibile, da parte del personale preposto, confermare la prassi di effettuare una verifica preliminare del contenuto delle stesse in presenza dell’interessato.

Non saranno accolte le domande che perverranno oltre la data del 10 febbraio 2022.

Per informazioni:

Ufficio Casa – Servizi Sociali – Tel. 0884/519628 – 0884/519681 (lunedì e venerdì ore 11.00-13.00)

mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it

Allegati: