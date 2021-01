Contributi a sostegno delle locazioni nel periodo marzo-maggio 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19

A partire dal 5 gennaio 2021 e fino al 20 gennaio 2021 sarà possibile presentare domanda per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando pubblicato all’albo on-line

In particolare, il contributo è destinato a coloro i quali dimostrino:

– di avere un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 26.000,00;

– di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente;

– di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Il contributo erogabile è pari alle tre mensilità dei canoni di locazione di marzo, aprile e maggio 2020, per un importo massimo concedibile non superiore a € 1.000,00.

I contributi saranno erogati ai beneficiari fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Sono esclusi dal contributo coloro i quali abbiano già beneficiato del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza o di qualsiasi altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all’emergenza sanitaria Covid-19.

Sono esclusi, altresì, i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I moduli di domanda possono essere scaricati o ritirati in formato cartaceo presso:

– l’Ufficio Servizi Sociali sito in via San Lorenzo, n. 47, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, nel rispetto delle misure anti-COVID vigenti.

Per informazioni:

Ufficio Casa – Servizi Sociali – Tel. 0884/519628 – 0884/519686

mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it

Allegati:

– Avviso pubblico

– Modello domanda