Continuità del lavoro di cura e supporto alle persone fragili: questa la sfida della Cooperativa Sociale Santa Chiara

“Esprimo molta soddisfazione e gratitudine per l’alto livello di corresponsabilità mostrato dai soci e lavoratori della Cooperativa Santa Chiara, forza autentica anche in questo momento difficile, impegnati a garantire tutti gli interessi in gioco: il lavoro, le persone fragili, la salute pubblica”.

Queste le parole dell’avv. Michele La Torre fondatore della Cooperativa Sociale Santa Chiara ente gestore dei servizi per anziani e disabili del territorio di Manfredonia, in un video messaggio inviato a tutti i suoi collaboratori.

Ebbene si, in questo periodo difficile per tutti, i lavoratori delle strutture gestite dalla Cooperativa non si sono fermati, ma come in una grande famiglia hanno pensato di far sentire ancora più forte la loro presenza a favore delle fasce deboli di cui si occupa ormai da molti anni.

I professionisti del Centro diurno per Demenze e Alzheimer Santa Chiara stanno promuovendo in questi giorni iniziative educative a distanza attraverso il supporto dei social, organizzando un vero e proprio calendario di attività, come la tele-assistenza e la tele-terapia occupazionale, offerta gratuitamente a tutti gli anziani del Centro diurno ma anche a tutta la cittadinanza .

Anche gli OSS della Cooperativa hanno dato la loro disponibilità per il disbrigo pratiche e l’acquisto/ consegna di farmaci a domicilio per tutti gli anziani che ne faranno richiesta.

All’interno della RSAA Stella Maris gli educatori e il personale sanitario e socio assistenziale è impegnato in questi giorni con gli anziani della casa per garantire loro l’assistenza sanitaria ma anche educativa. Le iniziative educative promosse in questi giorni all’interno della casa hanno come unico importante scopo quello di portare serenità e tranquillità agli anziani presenti e ai loro parenti costretti a stare lontani dai propri cari.

Il Servizio di Assistenza domiciliare sta continuando per i soggetti anziani e disabili privi di sostegno familiare.

“ Un grazie veramente grande a tutti voi ragazzi(…)”, aggiunge l’avvocato La torre nel suo messaggio, “ (…)perchè state mettendo anima e cuore in questa battaglia…. Continuando così sicuramente ce la faremo e ne usciremo più forti. SIETE I VERI E NUOVI EROI DEL 2020. ANDRA’ TUTTO BENE!”

D’ ALTRONDE, ANCHE LE NOTTI PIU’ LUNGHE PRIMA O POI PASSANO…..!!!

Questo il motto dell’Avv. Michele La Torre e della Cooperativa Santa Chiara e degli anziani delle strutture che si unisce a quello di tutti gli italiani e di tutta la città di Manfredonia.