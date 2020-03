“Continuate a donare sangue”, oggi l’autoemoteca a Manfredonia presso l’Avis

Con una nota stampa pubblicata il 4 marzo, il Centro Regionale Sangue di Bari ha invitato tutti i cittadini pugliesi a continuare a donare sangue ed emocomponenti poiché la donazione non costituisce un fattore di rischio per la trasmissione del Coronavirus.

Il sangue non si può produrre, si può solamente donare. Per ogni ospedale è di vitale importanza possederne abbastanza per garantire, ad esempio, trapianti di midollo o di altri organi, trasfusioni per pazienti anemici cronici congeniti e per trattare adulti e bambini oncoematologici in trattamento chemio-radioterapico. Serve inoltre per gli interventi chirurgici e per affrontare repentine ed imponenti emorragie gastro-intestinali o del post partum.

Per raccogliere le vostre donazioni di sangue vi aspettiamo al Centro Trasfusionale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.

Per lo stesso motivo oggi, dalle 8 alle 12, i nostri operatori e l’autoemoteca saranno a Manfredonia (sede Avis) e San Severo (sede Fidas). Domani la raccolta si svolgerà nei comuni di Orta Nova (sede Fidas), Vico del Gargano (sede Fratres) e nuovamente San Severo (sede Avis). Non fate mancare il vostro sostegno ai malati che necessitano di sangue. Vi aspettiamo.❤️