Continuano le indagini sulla morte dell’uomo di Manfredonia a Zapponeta, forse aggredito da Malviventi

Ancora riserbo da parte dei carabinieri e degli inquirenti. L’indagine prosegue per risalire alla morte di Giuseppe Ciociola. Il cadavere del sessantenne è stato rinvenuto privo di vita in un campo a Zapponeta, non lontano da terreni di proprietà dell’uomo. Il corpo presentava una ferita alla testa, va chiarito se per causa accidentale o meno.

Secondo quanto emerge dalle indagini, l’uomo avrebbe probabilmente intercettato una banda di ladri che da tempo saccheggia i casolari tra Zapponeta e Cerignola. Non si esclude che l’uomo abbia sorpreso i malviventi intenti a rubare e a quel punto sarebbe stato aggredito. Sul caso indagano i carabinieri.