Continua l’impegno della BCC San Giovanni Rotondo per le aziende del territorio

Si è conclusa lo scorso 1 aprile la prima edizione inerente le iniziative di formazione per gli imprenditori ed i professionisti del territorio curate dalla BCC San Giovanni Rotondo, nell’ottica di rafforzare la partnership tra imprese e Banca e le conoscenze normative via via emanate dagli Enti preposti.



Oltre 20 le aziende (molte delle quali dirette da giovani, ndr) che hanno partecipato agli incontri a loro specificatamente dedicati sulle nuove linee dell’European Banking Authority in materia di concessione del credito, e che si sono tenuti, nell’arco di quattro giornate, presso la sala “Bramante” della sede centrale dell’istituto di credito sangiovannese, sotto la guida del prof. Alessandro Berti, della società R&A Consulting, docente presso l’Università di Urbino. A questa importante tematica sono stati affiancati la conoscenza e l’analisi di case study, con l’intento di fornire non solo nozioni teoriche ma anche applicazioni pratiche, utili per la conduzione ed il problem solving aziendale.



Questo ciclo di incontri è stato l’ideale prosecuzione di quello già inaugurato lo scorso 23 febbraio, più tecnico e rivolto in maniera specifica ai membri dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia. L’intervento in webinar, con la collaborazione dello stesso Ordine, è stato di indubbio successo ed ha coinvolto oltre 150 professionisti

“Essere Banca del territorio per noi significa anche questo: condividere con le imprese, gli operatori locali nuove soluzioni che stimolino nuove opportunità. In questo particolare momento per la BCC San Giovanni Rotondo il territorio acquista pure un nuovo significato ed una nuova dimensione per effetto della recente apertura delle Filiali di Lucera e di Torremaggiore dove intendiamo creare una presenza significativa, vista la nostra predisposizione a far Banca con le PMI, l’agricoltura e le famiglie”, il commento del Presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino.



Sulla stessa lunghezza d‘onda le parole del Direttore Generale dell’Istituto, Roberto Torre: “In una economia in continua evoluzione e succube delle negative recenti vicissitudini, quali la pandemia ed il conflitto ucraino, si insinuano le innovative disposizioni dell’E.B.A. che intendono rafforzare e meglio focalizzare i rapporti banca-cliente. In questa ottica alla nostra Banca è perso ovvio e doveroso approfondire i contenuti delle recenti linee guida assieme ai nostri co-protagonisti: clienti e loro professionisti; non abbiamo trovato modo migliore che chiamare la rassegna “La vostra impresa vista dalla Banca”.