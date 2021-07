Continua la pulizia del centro. Per una città decorosa serve il buon senso da parte di tutti.

Post della pagina: Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia

La pulizia della centralissima via di CORSO MANFREDI continua. Soddisfazione del Responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Volontarie, Alessandro Manzella, che ringrazia i Commissari Straordinari per essere intervenuti su questa situazione. Si vuole anche ricordare: PER UNA CITTÀ DECOROSA, NON BASTANO LE SOLE AUTORITÀ, O GLI OPERATORI ADDETTI ALLA PULIZIA, CI VUOLE BUON SENSO DA PARTE DI TUTTI I CITTADINI, GIOVANI E MENO GIOVANI.!!