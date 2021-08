Continua il tour del Furano saxophone quartet all’interno della via Francigena

Continua il tour del Furano saxophone quartet all’interno della via Francigena.

Le tre date che chiuderanno questo progetto iniziato lo scorso 5 Giugno a Matera saranno a Faicchio (BN) il 4 settembre presso la chiesa di Santa Lucia, Rionero in Vulture (PZ) il 5 settembre presso la chiesa di Sant’Antonio Abate ed infine il tour si concluderà nella tappa più a nord il 18 settembre presso il centro culturale J. Durandi di Santhià (VC).

Il Furano, a cui si aggiunge – per l’occasione – la splendida voce di Simona Aprile, propone una composizione inedita di Alberto Napolitano che descrive la realtà della via Francigena attraverso la metafora del viaggio, con lo scopo di creare un prodotto musicale da associare all’esperienza mistica e conoscitiva dei cammini.

li viaggio musicale si compie ripercorrendo l’ordinarium della liturgia cattolica: Kyrie, Gloria, Credo, Santus, Angus Dei. Il riferimento è puramente ideale e richiama l’aspetto spirituale che questa musica vuol comunicare. Il testo, infatti, si allontana dall’originale e riporta l’ascoltatore in un mondo immaginario costituito dall’incontro tra sacro, fiabesco, antichi racconti e filastrocche popolari.

“…La musica, in conformità con i canoni del linguaggio contemporaneo, reinventa le possibilità timbriche e tecniche degli strumenti, richiama alla mente suoni antichi e canti popolari che giungono come trasfigurati, come al mattino è il ricordo sbiadito di un sogno…” (N. d. A.)

Il progetto è stato eseguito nell’agosto 2020, in prima esecuzione assoluta, nel luogo che ne ha ispirato la composizione, Monte Sant’Angelo, città dei due Siti Unesco e tappa della via Francigena.