Continua il lavoro di “Futura Insieme” per Ischitella

Continua il lavoro di FUTURO INSIEME per Ischitella

Continuano gli incontri di definizione dei punti programmatici all’interno del movimento FUTURO INSIEME, alleanza politica che parteciperà alle prossime elezioni di Ischitella con candidato sindaco Alessandro Nobiletti.

Tanti i temi affrontati in questi giorni dalle varie commissioni del movimento FUTURO INSIEME: turismo, agricoltura, pesca, sanità, servizi sociali e tanto altro, tutti temi importanti al centro del confronto del movimento e dei suoi candidati.

Conferma Alessandro Nobiletti, candidato sindaco: “siamo al lavoro ormai da alcune settimane, un lavoro fatto di tanti incontri e di confronti su temi molto importanti per la nostra comunità. Inoltre in questi giorni abbiamo ricevuto diverse telefonate di sostegno al nostro progetto, una su tutte quella del Pres. Michele Emiliano che sarà ad Ischitella insieme all’Ass. Regionale al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese e a Rosario Cusmai, coordinatore di “Insieme per la Capitanata” e ad altre figure istituzionale che ci supporteranno e che stanno mostrando il loro appoggio a questo progetto.”

Nei prossimi giorni termineranno i primi incontri di commissioni settoriali e si passerà alle fasi successive con incontri aperti e definizione del programma.