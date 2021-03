Continua a fare vittime il diavolo delle cose mai viste

Manfredonia – SONO solo chiacchiere – viviamo di menefreghismo , di un totale mostruoso egoismo. Anche questa mattina ; mi sono svegliato “Con il piede straniero sopra il cuore, lo sento – guardo il paese allo sbando , pieno di persone in giro , in ogni strada… assordante in un senso di rumore ; gruppi di ragazzi senza mascherino… mi rimbomba una eco di dispiacere agli occhi – in tanti fanno finta di rispettare le regole – questa trincea chimica è pericolosa oramai – ogni giorno che passa sfugge di mano… il nemico invisibile; il panico visibile , ma poi chi se ne importa – logica , uguale retorica sconclusionata. ci guardiamo in modo strano , volontariamente ci allontaniamo, ma poi… il sole non brilla nel cielo , sembra una varechina ,che smangia le nuvole riottose e l’aria , faccia coperta – l’anima presa in ostaggio da un virus; che come un fantasma alle spalle ci perseguita – chiamato il diavolo delle cose mai viste.

Di Claudio Castriotta