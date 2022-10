Conti Pubblici Territoriali e Mobilità, Piemontese: “Concentriamo la spesa per i trasporti concentrandoci su sicurezza, sostenibilità, convenienza e attenzione ai più vulnerabili”

“Dopo la sanità il settore dei trasporti rappresenta la maggior voce di spesa regionale e ha un impatto enorme sulla vita quotidiana dei cittadini che si muovono con mezzi propri o che utilizzano i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto collettivo. Parliamo, in Puglia, di 150 milioni di euro di risorse regionali che aggiungiamo al miliardo di euro che ci è trasferito dallo Stato: sapere cosa e come rafforzare, attraverso un’intelligente lettura della realtà realizzata attraverso dati affidabili e condivisi, è decisivo”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, intervenendo al seminario “Investire nella formazione, nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto: i Conti Pubblici Territoriali in un’ottica sostenibile”, organizzato stamattina nella “Casa della Partecipazione” della Regione Puglia, nell’ambito dell’85ma Fiera del Levante di Bari.

“Si tratta di un ammontare di risorse notevole al servizio dei territori e delle esigenze di cittadini e imprese – ha aggiunto Piemontese – che impatta notevolmente su una dimensione ormai divenuta di fondamentale importanza: quella della sostenibilità che rappresenta la nuova sfida cui siamo tutti chiamati. Basta pensare che, nell’ambito dell’Agenda ONU 2030, abbiamo tutti l’obiettivo di fornire, entro i prossimi 8 anni, l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in una situazione più debole o vulnerabile”.

Il seminario, aperto dal direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture della Regione Puglia, Lino Albanese, ha raccolto, collegati in streaming, i rappresentanti dei Nuclei dei CPT di tutte le Regioni italiane coinvolte nel progetto di ricerca sulla mobilità di cui è capofila la Regione Puglia attraverso la guida del dirigente della Sezione Statistica, Massimo Bianco.

In Fiera, era presente Andrea Vecchia, responsabile del Sistema CPT dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che coordina a livello nazionale tutti i Nuclei regionali.

Sono intervenuti con loro relazioni: Silke Bustamante della The Berlin School of Economics and Law, Fabio Pizzutilo del Dipartimento Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Rosa Cazzolla funzionario della Sezione Bilancio e Contabilità della Regione Puglia e Elisabetta Venezia del Dipartimento di Economia e Finanza di UniBa, che ha illustrato quanto la distribuzione in Italia della spesa a livello territoriale riveli differenze anche notevoli, che è utile indagare anche in termini di servizi minimi da garantire ai cittadini e soprattutto con livelli qualitativi accettabili.

In generale, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati aiuta a indirizzare meglio le azioni pubbliche. Nel corso della discussione di stamattina, si è visto, ad esempio, che, a parità di spesa sulla viabilità e a parità di tasso di incidentalità stradale, si sono evidenziate differenze sulla mortalità: segno che bisogna investire su educazione stradale e stili di vita, potenziando perciò azioni pubbliche in tema di istruzione e formazione.