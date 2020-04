Contest Tremiti d’oltremare. 50 sfumature di blu

Photo Contest #Tremitidoltremare

Le Isole Tremiti raccontate in uno scatto.

Il blu del mare, l’azzurro del cielo, l’indaco di un arcobaleno. Quest’anno vi chiediamo di presentarci le Isole Tremiti nelle loro infinite sfumature di blu. Le foto in concorso dovranno essere chiaramente riconducibili alle Isole Tremiti, paesaggi sottomarini, luoghi o panorami; non verranno invece accettati scatti con volti o persone riconoscibili e in primo piano. Le fotografie possono essere state scattate dall’autore in qualsiasi momento (ma devono essere di sua proprietà). Le immagini dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Il concorso “Tremiti d’oltremare” è aperto a tutti e gratuito. Ogni partecipante può inviare al massimo uno scatto digitale, accompagnato dai dati dell’autore. Il materiale dovrà essere caricato sull’apposito format a partire dal 15 aprile ed entro e non oltre il 30 giugno 2020. 📍Condizione sine qua non per l’approvazione della foto e la sua entrata in graduatoria: formato jpg orizzontale e adempimento del criterio base del concorso (lo scatto deve avere come tema riconoscibile il blu delle Tremiti in una o tante delle sue sfumature). Le regole del concorso, l’indirizzo web a cui caricare le fotografie e numerosi consigli su come scattare l’immagine perfetta li potrete ottenere seguendo le seguenti pagine Facebook: Pro Loco Isole Tremiti e “Isole Tremiti così a caso”!

Scheda del concorso fotografico:

Sito Web :

Tema del concorso: Le Isole Tremiti

Cadenza del concorso: Annuale

Scadenza per l’iscrizione al concorso: 30 Giugno 2020

Come verrà decretata la foto vincitrice: • La foto vincitrice verrà decretata (a punteggio) da una giuria tecnica composta da: Andrea Greco, Lisa Benetti, Matteo Nuzziello, Mattia Pia Spano, Valerio Sorci, Brunella Fratini.

Quota di iscrizione: Gratuito

Primo Premio: • L’immagine vincitrice sarà la foto di rappresentanza della Pro Loco Isole Tremiti per tutto l’anno successivo.

Altri Premi: • Le prime dodici foto in graduatoria verranno pubblicate nel calendario della Pro Loco Isole Tremiti del 2021 e saranno decretate vincitrici secondo il punteggio ottenuto dalla giuria tecnica. La tredicesima foto in calendario sarà quella che otterrà il punteggio maggiore dalla giuria popolare, il cui voto avverrà nell’album del concorso sulla pagina Facebook della Pro Loco delle Isole Tremiti.

Nota Bene: Non sono previsti premi in denaro

Informazioni Aggiuntive: • Possibilità di votare la foto preferita on-line nell’album del concorso sul sito Facebook della Pro Loco Isole Tremiti (un mi piace = un punto).

Nota bene: Le foto restano di esclusiva proprietà del loro autore.

Sede Organizzativa: Isole Tremiti

Referente: Pro Loco Isole Tremiti

Giuria tecnica: Andre Greco, Lisa Benetti, Matteo Nuzziello, Mattia Pia Spano, Valerio Sorci (presidente di giuria), Brunella Fratini.

Photo contest Pro Loco Isole Tremiti II edizione.

“Tremiti d’oltremare”

REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

La partecipazione al concorso è gratuita e si svolge esclusivamente on-line.

1. DITTA PROMOTRICE: Il presente regolamento (di seguito “regolamento”) riguarda il photocontest “Tremiti d’oltremare” (di seguito “contest”) indetto dalla Pro Loco delle Isole Tremiti, Piazza Castello 4, 71040 – Isole Tremiti (FG), info@prolocoisoletremiti.it. Il contest non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook né associato a Facebook.

Partecipando e quindi accettando il presente regolamento, l’utente solleva Facebook da qualsiasi responsabilità.

2. DENOMINAZIONE: “Tremiti d’oltremare”.

3. DURATA: È possibile partecipare caricando le foto dalle ore 00.00 del 15/04/2020 alle 24.00 del 30/06/2019.

4. DESTINATARI: concorso aperto a tutti i maggiorenni. Ha diritto a partecipare al concorso chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età al momento di invio della foto. Per partecipante al concorso si intende la persona che carica la foto sul sito XXXX in prima persona o tramite un rappresentante legalmente autorizzato. Ogni partecipante può concorrere con solo uno scatto fotografico.

La partecipazione è libera e gratuita, non è limitata ai soci dell’organizzazione e non è legata all’acquisto di nessun servizio o prodotto.

5. TIPOLOGIA DI CONCORSO: Contest fotografico finalizzato alla realizzazione del Calendario 2021 della Pro Loco delle Isole Tremiti. La foto vincitrice sarà inoltre la foto di rappresentanza della Pro Loco Isole Tremiti per l’anno successivo all’elezione.

6. TEMA DEL CONCORSO: Le Isole Tremiti raccontate in uno scatto. Il blu del mare, l’azzurro del cielo, l’indaco di un arcobaleno. Quest’anno vi chiediamo di presentarci le Isole Tremiti nelle loro infinite sfumature di blu. Le foto in concorso dovranno essere chiaramente riconducibili alle Isole Tremiti, paesaggi sottomarini, luoghi o panorami; non verranno invece accettati scatti con volti o persone riconoscibili e in primo piano.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Gli utenti potranno partecipare al contest nel rispetto delle regole qui indicate. L’utente che partecipa inviando la propria foto dichiara di avere letto e accettato i contenuti del presente regolamento e i termini e condizioni per il trattamento dei dati personali. I dati inseriti dovranno essere veritieri. Sarà accettata una sola foto per utente.

Non saranno accettate foto pervenute con modalità difformi da quelle indicate nel presente regolamento.

Ogni utente potrà partecipare al contest caricando tramite l’apposito form all’indirizzo XXXX una sola immagine.

La foto in formato digitale PNG, JPG, dovrà essere corredata da un titolo e da una breve descrizione (max 250 caratteri). Condizione sine qua non per l’approvazione della foto e la sua entrata in graduatoria: formato jpg orizzontale e adempimento del criterio base del concorso (lo scatto deve avere come tema riconoscibile il blu delle Tremiti in una o tante delle sue sfumature).

Ogni foto caricata verrà valutata prima di essere resa pubblica e disponibile alla votazione, e se ritenuta non valida ad insindacabile giudizio del promotore del contest verrà esclusa.

Le foto devono essere prive delle firme o dei marchi dell’autore.

Non sono ammesse foto prese da internet e ogni partecipante con il caricamento della foto dichiara la proprietà intellettuale dell’immagine ai sensi del Codice Civile art. 2577 e successivi.

Nel caso in cui sorgessero dubbi in merito all’originalità della foto, la Pro Loco delle Isole Tremiti si riserva il diritto di eliminarla dal contest in maniera unilaterale.

8. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE Pro Loco Isole Tremiti si riserva il diritto di escludere i partecipanti dalla partecipazione al concorso se le foto inviate violano la legge vigente o questi termini e condizioni.

9. FASE DI PARTECIPAZIONE Le foto per la partecipazione al concorso potranno essere caricate sul sito della Pro Loco XXXX fino e non oltre le ore 24:00 del 30.06.2020

Le foto caricate dai partecipanti saranno inserite per essere votate in un album della pagina Facebook della Pro Loco delle Isole Tremiti. In tale album un mi piace equivarrà ad un punto, la preferenza potrà essere data on-line fino alle ore 24:00 del 30.06.2020

Le tredici foto vincitrici verranno esposte alle Isole Tremiti ad Agosto 2020 (data e luogo da destinarsi).

10. VINCITORE Il vincitore del concorso verrà contattato via mail dalla Pro Loco Isole Tremiti

Risulterà vincitrice la fotografia che otterrà il maggior numero totale di punti da parte della giuria tecnica. Ogni giudice giudicherà ogni singola foto con un voto da 0 a 10.

11. PREMI Primo Premio: l’immagine vincitrice sarà la foto di rappresentanza della Pro Loco Isole Tremiti per tutto l’anno successivo.

Altri Premi: le tredici foto che faranno parte del Calendario delle Pro Loco Isole Tremiti dell’anno 2021 saranno così scelte: una verrà scelta dalla giuria popolare (foto con il maggior numero di voti/like nell’album del concorso sulla pagina Facebook della Pro Loco). Dodici foto saranno scelte da una giuria tecnica a seconda del punteggio ottenuto (ogni foto verrà votata dai giudici con un punteggio da 0 a 10).

Non sono previsti premi in denaro

12. DIRITTI Il partecipante inviando le immagini per la pubblicazione, ne assume la piena responsabilità e dichiara di essere l’autore della fotografia o delle fotografie da lui inviate per la partecipazione al Concorso e che le opere sono di sua creazione personale. Il partecipante, caricando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti. Ogni partecipante è personalmente responsabile, sollevando gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità, anche nei confronti dei soggetti raffigurati nelle fotografie (non sono ammessi primi piani). Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) della destinazione, dell’utilizzo e della diffusione della/e immagine/i, per le finalità connesse alla partecipazione al concorso fotografico. Il concorrente pertanto garantisce di aver acquisito il consenso all’utilizzo ed alla diffusione della/e foto nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e dall’art. 96 della legge n. 633 del 22 aprile 1941.

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

I partecipanti che inviano materiale fotografico che ritrae minori di 18 anni, devono inviare anche obbligatoriamente la liberatoria all’impiego della fotografia, sottoscritta da uno dei genitori. In mancanza della liberatoria, le fotografie non saranno ammesse a partecipare al concorso.

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse, ma cede il diritto d’uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni alla Pro Loco Isole Tremiti autorizzandola alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore.

Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente corredate da una liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, pena l’esclusione dal concorso.

Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.

13. PUBBLICAZIONE L’autore cede alla Pro Loco Isole Tremiti, a titolo gratuito, il diritto di riprodurre l’opera – con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dalla Pro Loco Isole Tremiti stessa ritenute più opportune – in eventi e pubblicazioni quali presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi, calendari, altro, senza limite temporale.

Resta inteso che la Pro Loco Isole Tremiti non assume alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla selezione in questione.

14. GARANZIE E MANLEVE Partecipando alla presente iniziativa, gli utenti garantiscono altresì:

di aver ottenuto da tutti i soggetti terzi eventualmente presenti nelle foto tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie in base al presente regolamento anche con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e di poterne fornire su richiesta della Pro Loco Isole Tremiti relativa documentazione a riprova;

di aver ottenuto l’autorizzazione scritta dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà legale per la pubblicazione di foto in cui sono ritratti minori di età, anche con riferimento al D.Lgs. 196/2003, e di poterne fornire su richiesta della Pro Loco Isole Tremiti relativa documentazione a riprova;

che le foto sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente regolamento in quanto l’utente è titolare dei diritti di utilizzazione delle medesime, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto quali, a titolo meramente esemplificativo, la Siae, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti di immagine, nome e voce previste ai sensi di legge;

di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, circa il contenuto delle foto caricate sono a carico dell’utente. Gli utenti accettano di manlevare e tenere indenne La Pro Loco Isole Tremiti a fronte di qualsiasi pretesa, domanda o azione legale avanzata da terzi e connessa o derivante dall’uso delle foto caricate (ivi incluse eventuali spese legali). Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non dà diritto di per sé ad alcun compenso.

15. MOTIVI DI ESCLUSIONE La Pro Loco Isole Tremiti si riserva di escludere dal contest qualunque contenuto inviato da utenti regolarmente registrati, che risulti non idoneo – secondo la valutazione discrezionale della direzione – a essere pubblicato. A mero titolo esemplificativo, la direzione si riserva il diritto di escludere foto il cui contenuto, in tutto od in parte:

– possa essere considerato discriminatorio nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità;

– includa linguaggio esplicito, osceno o blasfemo;

– sia violento, pornografico o comunque di natura sessuale;

– sia diffamatorio;

– inciti all’odio;

– contenga riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze illecite;

– sia controverso, offensivo, illegale o vietato da qualunque disposizione di legge o contenga riferimento di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;

– le fotografie che siano già risultate vincitrici in altri concorsi.

La Pro Loco Isole Tremiti potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio, gli autori che tentano di orientare il voto popolare e coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione.

16. TERMINE DEL CONCORSO La Pro Loco si riserva espressamente il diritto di poter interrompere il concorso senza preavviso o dovere di notifica. In particolare, in caso di impedimenti tecnici o esterni che impediscano il regolare svolgimento del concorso stesso. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione.

La Pro Loco Isole Tremiti non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso.

17. PRIVACY La partecipazione al concorso prevede la raccolta di dati personali. I dati raccolti e registrati dalla Pro Loco delle Isole Tremiti saranno utilizzati in modo lecito e secondo correttezza, in osservanza di quanto stabilito dal d.lgs 196/2003 e secondo le modalità descritte dai termini di utilizzo dei dati personali che l’utente accetta nell’atto di registrazione e ai quale si rinvia. Titolare dei dati è La Pro Loco Isole Tremiti con sede legale in Piazza Castello 4

71040 – Isole Tremiti (FG), info@prolocoisoletremiti.it.

I dati fornitici verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali all‘iniziativa. Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al contest.

Il partecipante assicura che i dati personali da lui forniti, Nome, Cognome, indirizzo mail sono attuali e veritieri.

I dati personali forniti non verranno trasferiti o comunicati a terzi.

In caso di vittoria, o di postazione della foto tra i primi 13 scatti concorrenti, il partecipante acconsente alla pubblicazione del suo nome. Ciò include l’annuncio del vincitore sul sito web dell’organizzatore e le sue piattaforme di social media. Il partecipante può revocare il suo consenso dichiarato in qualsiasi momento. La revoca deve essere inviata per iscritto all’indirizzo di posta elettronica info@prolocoisoletremiti.it.

I dati personali raccolti durante il concorso fotografico saranno raccolti esclusivamente per lo svolgimento della competizione.

18. AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE: Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il contest non è soggetto ad autorizzazione ministeriale

19. ACCETTAZIONE: La partecipazione al contest comporta l’accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento nella sua integralità, oltre che di tutte le regole di deontologia vigenti su internet.

20. VIE LEGALI: Sono escluse le vie legali.