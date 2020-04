Conte: “Quando tutto sarà finito ci sarà nuova primavera”

“Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 miliardi per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell’export. E’ una potenza di fuoco”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio”, ha aggiunto.

“Irresponsabile uscire, ma Pasqua porti riscatto” “Sarebbe irresponsabile andare in giro e allentare la fiducia e la responsabilità a Pasqua”, ha poi detto Conte. “Pasqua significa passaggio dalla schiavitù e anche riscatto: speriamo che possa portarci questa libertà. Io vivo questa festività con fede, come redenzione. Speriamo che in una versione piu’ laica sia un passaggio verso un definitivo riscatto”.



“Raccoglieremo frutti sacrifici, ci sarà nuova primavera” “Quando tutto sarà finito – ha concluso il presidente del Consiglio – ci sarà una nuova primavera, presto raccoglieremo i frutti di questi sacrifici”.