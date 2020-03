Conte: “L’Italia si ferma”. Scuole chiuse fino al 3 aprile. Stop per lo sport

L’Italia si ferma e chiude per il Coronavirus. Il Premier Giuseppe Conteha annunciato un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato “Io resto a casa” che estende le misure entrate in vigore domenica in Lombardia ed in altre 14 province: spostamenti ridotti al minimo, e solo su autocertificazione motivata da comprovati motivi urgenti di salute o di lavoro. Ma non solo. Divieto di assembramenti all’aperto e nei locali pubblici, sono occasioni di contagio.

Scuole chiuse fino al 3 aprile.

Raccogliendo l’invito arrivato oggi dal Coni fino al 3 aprile (compreso) vengono sospese tutte le competizioni sportive, di ogni livello. Si ferma quindi la Serie A, che forse non finirà nemmeno il suo regolare campionato.