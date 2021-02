Conte: “Io ci sono e ci sarò. Auguro Governo politico solido”

“Ieri ho incontrato Mario Draghi e al termine del colloquio gli ho fatto gli auguri. In queste ore mi hanno descritto come un ostacolo alla formazione di un nuovo governo. I sabotatori lasciamoli altrove, io ho sempre lavorato al bene del Paese. Auspico a un governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per operare le scelte politiche che non possono essere affidate a squadre di tecnici”

“Mi rivolgo ora agli amici del Movimento. Io ci sono e ci sarò. E agli amici del Pd e di Leu dico che dobbiamo continuare a lavorare insieme, a perseguire il nostro progetto”.