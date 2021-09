Conte in visita a Cerignola e San Nicandro Garganico “Ci batteremo perché al Sud si facciano gli investimenti che servono”

Pubblico delle grandi occasioni a Cerignola per assistere al comizio del leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, giunto nel centro ofantino per supportare la candidatura a sindaco di Franceso Bonito. L’ex premier, molto popolare a Cerignola anche per le sue origini che lo legano alla nostra terra, non si sottrae ad un momento amarcord in apertura: «Ricordo bene il Duomo, la Madonna di Ripalta e quando da bambino venivo a trovare nonno Achille Conte e nonna Felicetta Palieri alla casa della ‘Strada Larga’. La vita poi mi ha portato lontano da qui per cercare di costruire un mio percorso, ma il legame con questa terra non verrà mai cancellato».

L’ex premier ha fatto anche visita a San Nicandro Garganico per sostenere il candidato sindaco Matteo Vocale della coalizione “San Nicandro unita e forte”, che comprende centrosinistra, M5S e liste civiche.