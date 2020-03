Conte: “Chiudono tutte le attività commerciali, distanti oggi per abbracciarci domani”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la chiusura totale di tutte le attività commerciali non fondamentali per 2 settimane.

Chiudono quindi bar, ristoranti, pub, parrucchieri, centri estetici etc.. Restano aperti supermercati, alimentari, farmacie, parafarmacie. E tutti i servizi pubblici come banche, assicurazioni, poste. Aperte le fabbriche e aziende nel rispetto delle normative vigenti e incentivando il telelavoro.

“Ai tanti cittadini preoccupati per il lavoro, per le loro attività, alle mamme, ai papà, ai nonni e agli amici che devono rimandare il loro abbraccio, voglio dire che lo Stato non si dimentica di voi. E’ al vostro fianco oggi e lo sarà domani”. E’ il messaggio del premier Giuseppe Conte, “Ringrazio tutti gli italiani per i sacrifici che stanno compiendo in questi giorni. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani. Ce la faremo”.