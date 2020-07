Conte a Manfredonia: “Una vera sorpresa, ha voluto il pescato del Golfo”

Cena romantica a Manfredonia per concludere il weekend casalingo a San Giovanni Rotondo per il Premier Giuseppe Conte apparso in pubblico, per la seconda volta in pochi giorni (il 3 luglio alla prima del Cinema America a Roma), con la compagna Olivia Padalino. Nella serata di ieri, infatti, il Premier ha cenato a sorpresa presso il Ristorante “Seashell “situato presso il Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia, dove si è intrattenuto con serenità e molta discrezione, sino a pochi minuti prima della mezzanotte. Momenti in famiglia sul Gargano per “staccare” dal clima rovente istituzionale e politico degli ultimi giorni.



“E’ stata una vera e propria sorpresa. Era già stato al nostro ristorante in passato – racconta a ilsipontino.net la titolare Mary Fabrizio – . Come sempre è stato molto gentile; prima di andar via ci ha salutato complimentandosi e dicendoci che tornerà spesso. Il suo arrivo non era assolutamente previsto. Tempo fa lo invitai a tornare al nostro ristorante: infatti, quando è arrivato, ci ha detto ‘lo avevo promesso e l’ho fatto’. Ha cenato da solo con la sua compagna nella sala interna. Hanno bevuto rigorosamente italiano ed ha voluto pesce del golfo di Manfredonia. E’ stato un onore ed un piacere averli come ospiti a Manfredonia ed al nostro ristorante”.