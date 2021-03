Contagi in calo a San Marco in Lamis, il sindaco: “Merito della collaborazione dei cittadini e della campagna vaccinale”

AGGIORNAMENTO CONTAGI DA COVID-19 A SAN MARCO IN LAMIS.



Nella nostra città attualmente risultano 22 persone positive al Covid-19 e 18 in sorveglianza ed isolamento fiduciario, come da dati aggiornati e comunicati dalla Prefettura di Foggia.

Il numero dei contagi locali è evidentemente in calo rispetto alla scorsa settimana e questo è merito anche della collaborazione di tutti i cittadini e della campagna vaccinale ancora in atto, ma i dati nazionali e regionali sulla pandemia non ci consentono distrazioni.



Rinnovo come sempre l’invito a tutti i cittadini al rigoroso rispetto delle norme sanitarie e ad evitare, in particolare, assembramenti nelle zone di ritrovo della città. È necessaria la collaborazione di tutti per mantenere l’attuale collocazione regionale in zona gialla e sperare di uscire al più presto dall’emergenza sanitaria.

Il sindaco di San Marco in Lamis