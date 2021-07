Conta dei danni sul Gargano a seguito del nubifragio: 200mila euro dalla regione per le prime incombenze

Dopo la pioggia, esce sempre il sole.Come annunciato e promesso, oggi il Vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e Infrastrutture, Raffaele Piemontese, e l’assessore regionale al Welfare, Rosa Barone, insieme al Dirigente della Sezione Protezione Civile Regione Puglia, Mario Lerario, hanno effettuato un sopralluogo per verificare con me e con il collega di Rignano Garganico, Luigi Di Fiore, le conseguenze dell’eccezionale ondata di maltempo del 19 luglio scorso.Una serie di sopralluoghi hanno consentito di individuare un rapido percorso che possa consentire al Comune e alla comunità di San Marco in Lamis, insieme a quella di Rignano Garganico, di trovare ristoro agli ingenti danni e dare spinta a una celere ripartenza, soprattutto delle attività agricole e imprenditoriali.Nell’immediato, il vicepresidente Piemontese, sentito il presidente Michele Emiliano, ha disposto uno stanziamento di 200 mila euro per le priorità più urgenti che sarà la nostra amministrazione a coordinare, di concerto con il collega Di Fiore. Il lavoro delle due Amministrazioni comunali sarà subito concentrato a effettuare una stima puntuale dei danni a supporto del riconoscimento dello stato di emergenza. Grazie Raffaele Piemontese, grazie alla Regione Puglia e grazie alla Protezione civile, nessuno resterà indietro e volteremo pagina rispetto a questa tragica esperienza.Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi.