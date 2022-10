Consultazione lampo del cdx al Quirinale. Meloni: “La coalizione ha indicato la sottoscritta per formare il nuovo Governo”

La consultazione più importante si è appena conclusa al Quirinale. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha accolto la delegazione del centro-destra. Al Colle sono arrivati ben dodici esponenti della coalizione. Per Fratelli d’Italiaè arrivata Giorgia Meloni con Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani; per la Lega c’era Matteo Salvini, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari; per Forza Italia Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, mentre per i Moderati Antonio De Poli e Maurizio Lupi.

Incontro lampo, meno di dieci minuti. Alla fine della più importante consultazione dopo le politiche del 25 settembre 2025, che potrebbe portare Mattarella ad affidare l’incarico a Meloni per la formazione del governo, ha parlato proprio la leader di Fratelli d’Italia e premier in pectore. Poche parole, ma nette. “La coalizione ha indicato la sottoscritta come incaricata di formare il nuovo governo. Daremo al Paese un nuovo governo. Noi siamo pronti. Aspettiamo il Presidente Sergio Mattarella che ringraziamo per il suo magistero”.

Dopo questo passaggio formale, si aspetta l’indicazione e la comunicazione ufficiale del Quirinale. Il Presidente Mattarella potrebbe affidare direttamente un mandato a Giorgia Meloni. Si parla di una decisione prossima, imminente. Il tentativo, sopratutto secondo fonti vicine alla Meloni, è quello di chiudere il tutto entro la fine di questa settimana. Un incarico lampo, dunque, che porterebbe Meloni nelle prossime ore nuovamente al Quirinale con la sua lista dei ministri. Se così sarà, il giuramento potrebbe svolgersi entro domenica. La fiducia alle due Camere la prossima settimana.

Dopo le ultime tempeste, con gli audio di Berlusconi che hanno terremotato la coalizione, il gruppo arrivato da Mattarella sembrava abbastanza sereno e compatto. Nei minuti precedenti all’arrivo al Colle, Salvini aveva dichiarato: “Al Quirinale, con l’obiettivo di dare un governo di centrodestra all’altezza delle aspettative. La squadra è pronta, non vedo l’ora che l’esecutivo cominci. Non vedo l’ora di passare dalle parole ai fatti. Abbiamo le idee chiare e la squadra è pronta, ripeto. Gli italiani aspettano risposte”.