Consiglieri Minoranza: “In centinaia sabato sera in Piazza del Popolo per il futuro della sanità a Manfredonia”

Sono state centinaia le firme raccolte sabato sera in piazza del Popolo dal Comitato Sanità politico-popolare durante l’evento organizzato dai Consiglieri di Minoranza del Comune di Manfredonia.

L’intento del Comitato, come più volte sottolineato e ribadito dai promotori, è quello di coinvolgere la cittadinanza in questo percorso di studio e costruzione di una proposta operativa per la tutela della sanità cittadina.

Tanti i sipontini che hanno colto appieno il senso dell’evento in piazza, dove i Consiglieri di Minoranza hanno illustrato le motivazioni sostenute con i dati raccolti in questi mesi di lavoro volontario, confrontandosi con quanti hanno voluto far sentire la propria voce lanciando idee e suggerimenti.

Il Comitato Sanità politico-popolare nasce da un percorso cominciato in aula consiliare con la presentazione di una mozione da parte del pentastellato Gianluca Totaro per proporre l’istituzione di una Commissione Sanità. La proposta, sposata dall’intera Minoranza e dal Consigliere di Maggioranza Adriano Carbone, è stata purtroppo male accolta dalla Maggioranza che l’ha bocciata non cogliendone l’intento propositivo.

I Consiglieri di Minoranza non si sono fermati e sono andati avanti con attività di studio, di analisi e di elaborazione dei dati sulle prestazioni che vengono offerte dall’ospedale San Camillo de Lellis, ma anche dalla sanità territoriale, per costruire un piano operativo da consegnare a livello aziendale e a livello politico regionale.

L’obiettivo è che si possa agire tempestivamente sulle criticità, come quella della mancanza di organico, ad esempio. Un problema, questo, che non permette di soddisfare le prestazioni che la sanità dovrebbe offrire in un territorio vasto e popolato come quello di Manfredonia.

E per elaborare una proposta più completa da presentare sia a livello provinciale che a livello regionale i Consiglieri di Minoranza hanno pensato di rendere partecipe l’intera cittadinanza, coinvolgendola, appunto, nel neonato Comitato.

Il successo dell’incontro in piazza di sabato 30 aprile, che ha registrato il plauso pubblico anche di esponenti della Giunta comunale e di Consiglieri della maggioranza consiliare, continua a dare frutti in questi giorni con la richiesta da parte di molti manfredoniani di far parte del Comitato.

Non c’è tempo per le polemiche né per le contrapposizioni, ed è per questo che saranno ben accette anche adesioni da parte della Maggioranza. Ora più che mai è importante essere uniti: forze, energie, azioni ed esperienze diverse possono essere messe insieme per costruire la prospettiva futura della sanità sul nostro territorio, arricchendo una proposta operativa che risponda alle esigenze stesse dei cittadini.