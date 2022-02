Consiglieri M5S e associazione Manfredonia 2050: “In città nessuno vuole la guerra”

Mentre passa un altro giorno nelle nostre “tiepide case”, in Ucraina stanno perdendo la vita migliaia di civili. Condividere sui social immagini di bambini che piangono spaventati dai rumori della guerra, purtroppo, non laverà la nostra coscienza dalla responsabilità di essere in parte coinvolti in questa mattanza.

Non è nostra intenzione entrare nei meriti politici della questione in quanto riteniamo di aver contribuito alle elezioni di Parlamentari che sposano il principio costituzionale di ripudio della guerra. Sarà compito loro evitare ulteriori precipitazioni della situazione con la consapevolezza che ci sia un’opinione pubblica sempre più emancipata ad osservare il loro operato. Noi ci auspichiamo che eventuali interventi militari non siano nemmeno nell’agenda di Governo e che si tenti la strada della diplomazia, mossa da spirito di non-violenza, fino all’ultimo istante.

Ciò che ci interessa è che ogni singola vita che si potrà salvare, sia preservata. In questi casi, tutto ciò che una popolazione può fare, è rifiutarsi di essere complice di un’escalation di violenza.

Per questa motivazione, parteciperemo senza colore politico a tutte le manifestazioni organizzate dalle associazioni locali, che siano allineate con la nostra visione pacifista delle relazioni internazionali e umane.

Invitiamo i nostri concittadini a partecipare al sit-in per la pace che si terrà martedì alle ore 20 in Piazza del Popolo a Manfredonia e ci riserviamo di comunicare ulteriori iniziative che possano rappresentare atti concreti di solidarietà al popolo ucraino.

Se c’è un vero fallimento per il genere umano, quello è la guerra.

I consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle e gli attivisti dell’associazione Manfredonia 2050