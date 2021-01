Consegnate altre dosi di vaccino per gli operatori di Casa Sollievo della Sofferenza

Martedì è stata effettuata la seconda consegna dei vaccini anti Covid19 destinati agli operatori sanitari dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.

«Si tratta di 195 flaconcini dai quali sarà possibile ricavare 1.170 dosi – ha spiegato Renato Lombardi, direttore dell’Unità di Farmacia –. Le dosi saranno di volta in volta preparate nel Laboratorio di Galenica Sterile dove abbiamo predisposto un ambiente asettico con cappa, congelatore, un frigorifero per lo scongelamento e tutto il necessario per la preparazione delle siringhe. Quello che andremo a fare – ha sottolineato –, è sostanzialmente la preparazione, ma in laboratorio, di una siringa pre-riempita di tipo industriale».

Si procederà quotidianamente a preparare circa 150 dosi giornaliere, per garantire le inoculazioni programmate dalla Direzione Sanitaria e dalla Medicina del Lavoro.

Una prima porzione di questi vaccini sono stati già utilizzati ieri, nella Festività dell’Epifania, per “coprire” i circa 130 tra ospiti e operatori sanitari della residenza per anziani Casa Padre Pio.