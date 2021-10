Confronto tra candidati Sindaci. Fatone: ‘Fondamentale dialogo su temi come il lavoro e la legalità’

Nella diretta di ieri 17 ottobre, organizzata da IlSipontino.net e con la partecipazione delle maggiori

testate giornalistiche locali, c’è stata l’importante possibilità per noi candidati Sindaci di esprimerci

su tematiche cruciali per la nostra città ed il nostro territorio: lavoro, legalità, ambiente, trasparenza

della nuova amministrazione, comparti, democrazia partecipata.



Ho potuto quindi calcare la mano su ciò che più mi sta a cuore.



Negli ultimi anni ciò che a mio avviso è mancato forse più di ogni altra cosa è la trasparenza,

purtroppo ho riscontrato il totale distacco tra i cittadini e ciò che la politica ha fatto; si è abbassata la

guardia sul tema della legalità ed invece penso che questa debba rimanere al centro del nostro

operato soprattutto per non lasciar cadere nel dimenticatoio i due anni di commissariamento che

hanno segnato il vivere quotidiano di tutti.



Noi candidati Sindaci ci troveremo a dover gestire delle grosse ‘ patate bollenti’ e non possiamo

negarlo, i cittadini ci chiedono di essere presenti nelle loro difficoltà, ci chiedono lavoro per i propri

figli.



Sono consapevole che ci aspetta un duro impegno, la precedente amministrazione ha lasciato un

enorme debito in bilancio ed è per questo che voglio essere realista senza però mai scordare che

cose buone possono e devono essere fatte.



Lode a quei cittadini che in primis hanno dato un contributo per risollevare le sorti di Manfredonia,

esempio fra tutti i commercianti di Via Santa Maria delle Grazie che hanno pensato bene di

abbellire la via ed è proprio per chi si è prodigato che abbiamo pensato ad una riduzione delle

imposte; i piccoli e medi imprenditori non devono restare indietro, sarà perciò fondamentale

istituire uno sportello ad hoc per individuare i fondi regionali ed europei a loro destinati.



I concittadini dei comparti attendono la completa urbanizzazione della zona in cui risiedono, non è

accettabile che paghino ancora per gli errori e l’indifferenza di chi ci ha preceduto. E’ mancata

l’Alta Sorveglianza che invece risultava essere indispensabile affinché i lavori potessero procedere

in maniera ineccepibile, ai residenti dei comparti vengono richiesti ulteriori soldi anche se tanti in

passato sono stati loro già chiesti a fronte comunque di lavori di urbanizzazione mai terminati.



NESSUNO DEVE RESTARE INDIETRO

I sacrifici a cui i nostri concittadini sono stati chiamati devono essere ripagati da quella che è una

democrazia partecipata ed è questo uno dei punti fondamentali del nostro programma e che

intendiamo attuare fin da subito: ogni 3 mesi abbiamo intenzione di organizzare conferenze

incrociate con i cittadini in cui poter presentare report dettagliati di ciò che è stato fatto, delle

promesse mantenute e soprattutto raccogliere da loro input per il nostro agire comune.

Solo attraverso la partecipazione dei cittadini possiamo assicurare a Manfredonia un futuro migliore

di quello che è stato fino ad oggi.



Raffaele Fatone Sindaco