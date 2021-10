Confronto in diretta tra tutti i candidati sindaco in programma domenica 17 ottobre alle 19.30

Il Circolo Unione di Manfredonia organizza, in collaborazione con ilsipontino.net e le altre testate giornalistiche della città, un confronto in diretta tra tutti i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative previste per il 7 Novembre a Manfredonia.

L’evento sarà in diretta video il 17 ottobre 2021 dalle ore 19.30 sulla pagina facebook de ilsipontino.net – https://www.facebook.com/ilsipontino.net

Saranno presenti i candidati (in ordine alfabetico del Cognome):

Raffaele Fatone

Giulia Fresca

Gaetano Prencipe

Tommaso Rinaldi

Gianni Rotice

Maria Teresa Valente

Il dibattito sarà moderato dal presidente del Circolo Unione Ugo Galli

Saranno presenti giornalisti di tutte le testate della città:

Saverio Serlenga per ilsipontino.net

per ilsipontino.net Antonio Castriotta per StatoQuotidiano e Radio Manfredonia Centro

per StatoQuotidiano e Radio Manfredonia Centro Mariantonietta di Sabato per ManfredoniaNews

per ManfredoniaNews Stefania Troiano per Rete Smash

per Rete Smash Vincenzo di Staso per ManfredoniaTV

Regole del confronto:

Si effettuerà un sorteggio iniziale per l’ordine di risposta, alla seconda domanda l’ordine si invertirà

I 6 candidati dovranno rispondere alla stessa domanda

I candidati avranno 2 minuti di tempo per rispondere alla singola domanda, al termine del tempo sarà tolta la parola

Non è consentito il dibattito e non è consentita alcuna contro-risposta

Non è possibile uscire fuori dal tema della domanda posta dal giornalista

L’evento non sarà aperto al pubblico, sarà fruibile solo in diretta sulla pagina facebook de ilsipontino.net – https://www.facebook.com/ilsipontino.net

Il candidato non potrà essere accompagnato da membri dello staff per ridurre le persone presenti nel Circolo.

Se altre testate giornalistiche vorranno essere presenti potranno fare richiesta alla mail redazione@ilsipontino.net