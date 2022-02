Confesercenti Foggia, costituito il Coordinamento Donne per l’Impresa Femminile

Costituito il Coordinamento Donne per l’Impresa Femminile. Creare un Coordinamento di donne all’interno di Confesercenti: proposta lanciata dalla vice presidente provinciale Alessandra Menga. Una proposta che incontrato la piena adesione di tutto il gruppo di imprenditrici intervenute dando la loro più ampia disponibilità a far parte degli organismi. La presidenza del Coordinamento donne è cosi composta: Alessandra Menga, Valentina Recchia, Veronica Tamalio, Monica Tomaiuolo, Camilla Bruno, Annamaria Annecchino, Maria Antonietta Armillotta e Cristina Iorio. «Il Coordinamento sarà un punto di riferimento per tutte quelle donne che già fanno o che desiderano fare impresa. Sono sempre di più le imprese in rosa che necessitano di interlocutori che possano meglio comprendere le necessità di fare impresa al femminile», commenta il vicepresidente Menga.

«È nei programmi della Confesercenti dare il giusto valore alle imprenditrici coinvolgendole in maniera più concreta alla partecipazione della vita organizzativa dell’associazione, agevolata anche dal fatto che il Presidente nazionale di Confesercenti è una donna», conclude Giuseppe Celentano Direttore di Confesercenti Foggia.

Il Coordinamento si riunirà a breve per definire un piano di lavoro che prevede progetti formativi, credito alle imprese, welfare e altre tematiche.