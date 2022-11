Conferme sul raffreddamento del weekend

A partire da sabato 12 il tempo cambierà nuovamente, questa volta a causa di correnti molto più fredde provenienti dall’est Europa.

Al momento è più probabile che l’obiettivo principale siano il sud ed il basso Adriatico tra sabato 12 e domenica 13: la retrogressione potrebbe dar luogo a piogge ed acquazzoni sparsi, mentre la neve scenderebbe a quote alte in Appennino (generalmente oltre i 1200 metri). Successivamente la goccia fredda potrebbe dirigersi ad ovest/nord-ovest, ovvero verso Sardegna e nord Italia, tra il termine di domenica e l’inizio della prossima settimana. Tuttavia, come già specificato, le incertezze sono ancora elevate su questa evoluzione.

tratto da MeteoLive