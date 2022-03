Confermato il collegamento Bari Aeroporto e le località del Gargano

La Giunta ha confermato per l’anno 2022 il collegamento automobilistico tra Bari Aeroporto e le località di Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, Rodi Garganico, Peschici/Calenelle e Zapponeta disponendone l’attivazione per il tramite della Società Aeroporti di Puglia s.p.a. e ha stabilito che che il collegamento sarà regolato da apposita convenzione tra Regione Puglia e AdP, riconoscendo per il servizio, la spesa massima di 300.000 euro.