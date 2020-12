Confermata l’ondata di freddo dopo Natale

Viene confermata, anzi parzialmente intensificata, la fase fredda che ci potrebbe interessare subito dopo Natale. Non aspettiamoci il gelo, tuttavia i nostri termometri punteranno decisamente al ribasso e su alcune aree potrebbe arrivare la neve a quote basse.

Il cambio della massa d’aria sarà annunciato da un fronte freddo che a Natale inizierà ad interessare il centro-nord, per poi dilagare su tutta la nostra Penisola a suon di rovesci e venti forti.

Esaurita la fase dei contrasti con l’aria più mite preesistente, il freddo potrà dilagare liberamente in Italia ad iniziare dalle regioni settentrionali e adriatiche.

In Europa cambierà TUTTO. Isoterme tra -3 e -5° a 1500 metri entreranno con foga sull’Italia accompagnate da forti venti settentrionali. Al suolo, come anticipato, non arriveranno temperature di gelo, ma i termometri subiranno una virata verso il basso e la neve tornerà ad ammantare i rilievi dell’Appennino centro-meridionale a quote anche basse.

Insomma, dopo Natale l’inverno proverà ad entrare in scena sull’Italia dopo una lunga fase mite.

tratto da MeteoLive