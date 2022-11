Confermata la stella Michelin al ristorante Porta di Basso a Peschici dello chef Domenico Cilenti

Tutte confermate le stelle Michelin agli 11 ristoranti di Puglia. Confermata anche la stella Michelin a l’unico locale Garganico Porta di Basso di Peschici dello chef Domenico Cilenti.

I premiati sono Bros’ e Primo Restaurant a Lecce, mentre Casa Sgarrae Quintessenza a Trani. Nella provincia di Brindisi ci sono Cielo ad Ostuni, Già sotto l’arco a Carovigno e Due camini a Savelletri. In provincia di Bari, Pashà a Conversano e Angelo Sabatelli a Putignano. In provincia di Taranto, Casamatta a Manduria. In provincia di Foggia, Porta di Basso a Peschici. In Basilicata, invece, rinnovata fiducia alla qualità proposta da Don Alfonso a Lavello (Potenza) e a Vitantonio Lombardo a Matera. Il Bib gourmand è andato a Coquus di Lucera (Foggia).