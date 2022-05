Confermata la forte ondata di caldo nel weekend

Caldo, anzi, caldissimo per il periodo. Il prossimo fine settimana non avrà nulla da invidiare ad un week-end di fine luglio, quando l’estate si esprime alla massima potenza sull’Italia. Peccato che tutto ciò avverrà con oltre un mese di anticipo sulla scadenza del calendario, ovvero in piena primavera.

Per sabato e domenica punte di 35° sulla Pianura Padana orientale, 33° sulla Lombardia e sul Foggiano, 32° sulle Marche, il Piemonte e la Lucania, 31° sulle Isole. Si starà meglio stante la brezza di mare lungo le coste liguri, in Versilia, sul Cilento e la Calabria Tirrenica, oltre alle coste settentrionali della Sicilia.