Confermata la condanna a 16 anni per l’allora minorenne che partecipò alla rapina nella quale perse la vita Francesco Traiano

La sezione minorile della corte d’appello di Bari ha confermato la condanna a 16 anni del foggiano che da minorenne partecipò con tre presunti complici alla sanguinosa rapina del 17 settembre 2020 nel bar-tabaccheria “Gocce di caffè” di via Guido Dorso in cui fu accoltellato ad un occhio proprio dal ragazzo, il titolare Francesco Traiano di 38 anni, morto in ospedale il 9 ottobre dopo 22 giorni in coma. Il presunto omicida (classe 2003) fu arrestato il 25 febbraio 2021 dalla squadra mobile insieme a 4 presunti complici maggiorenni: fu portato nell’istituto minorile Fornelli di Bari, una volta raggiunta la maggiore età è stato trasferito in carcere.