Conferenza stampa di presentazione di “Foggia in fiore”

L’Associazione Libertà civile organizza il concorso floreale

“Foggia in fiore”

Conferenza stampa giorno 1 Aprile ore 11.30presso la sede della cooperativa Salute, Cultura e Società piazza Cavallucci 7

Modera Giammarco Di Biase

Assessore Regionale al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità Rosa Barone

Associazione Libertà Civile Presidente Alessio Lusuriello

Cooperativa Salute Cultura e Società Presidente Antonio Vannella

Associazione Anpis Puglia Presidente Antonio Lo Conte

Associazione Aura A.P.S settore olistico Presidente Loredana Finelli

I cittadini e i commercianti possono partecipare attivamente colorando e ravvivando i loro balconi, davanzali e vetrine con piante e fiori.

Il concorso intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire anche strade e vicoli oltre i negozi al fine di migliorare l’immagine urbana. Massima libertà nella fioritura dei balconi: si potrà utilizzare qualsiasi pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, arbustiva o erbacea, non artificiale.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita.

Per info e regolamento mandare una e-mail a foggiainfiore.it.

“Foggia in fiore” di Libertà civile parte da un’iniziativa già sviluppatasi nel territorio pugliese e soprattutto nel lucerino per promuovere la bellezza della Città e sensibilizzare la comunità nella cura e nel rispetto dell’ambiente. Il primo classificato del concorso vincerà un buono di 1000 euro. Le iscrizioni per partecipare alla sfida nell’abbellire i luoghi più caratteristici e quelli più nascosti di Foggia è aperta. E’ il momento di azionare il countdown mentre ci si avvicina “all’agonismo colorato” di Giugno organizzato dall’associazione che ha sede nel foggiano.

La cittadinanza è invitata.